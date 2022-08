"Базел" победи ЦСКА с 2:0 и сложи край на стремежа на "червените" за ново влизане в групите на Лигата на конференциите. Головете вкараха Фабиан Фрай (66) и Михаел Ланг (84), пише Gong.bg . "Червените" имаха няколко възможности, но така и не намериха верния път към вратата на домакините. Сред щастливите фенове на "Санкт Якоб Парк" беше и тенис легендата Роджър Федерер, който е роден в Базел и не крие симпатиите си към отбора.

ЦСКА ще играе в плейофите на Лигата на конференциите

Двубоят започна с агресивна игра на домакините и още в 30-ата секунда се наложи Юрген Матей да чисти топката от наказателното поле. ЦСКА отговори с удар на Бамба от дистанция, който обаче не затрудни вратаря Хитц. Страхотна възможност да поведат в резултата се откри пред "червените" в 7-ата минута след грешка на "Базел" при изнасянето на топката. Туфегджич бе изведен отлично, но стражът на швейцарците излезе предвидливо и изби в корнер. Три минути след това Иван Турицов блесна със страхотна намеса, избивайки центриране отдясно от крака на връхлитащия Бъргер.

𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗧𝗜𝗠𝗘

FC Basel 2-0 CSKA Sofia



🥳 Never count us out. @europacnfleague, we'll be seeing you again very soon. 😉#FCBSOF #UECL #MirSinBasel pic.twitter.com/ZNy524LQgz