Китай пуска в употреба инхалаторна ваксина срещу КОВИД-19, предаде АП. Това е първата подобна ваксина в света.

Град Шанхай започна прилагането на инхалаторната ваксина от днес.

Ваксината се приема през устата и се предлага безплатно като бустерна доза на вече ваксинирани, се казва в съобщение на властите на града, публикувано на официална страница в социална мрежа.

Ваксините, които не се инжектират, могат да убедят хората, избягващи игли, да се ваксинират. Инхалаторната ваксина може да подпомогне и процеса на ваксинация в бедните държави, тъй като е по-лесна за прилагане.

Китай иска повече хора да получат бустерна доза, преди да смекчи строгите пандемични ограничения. Рестрикциите забавят икономиката и вече не са в синхрон с останалия свят.

Видео, публикувано от онлайн държавна медия, показва хора в обществен здравен център, които поставят къса дюза от прозрачна бяла чаша в устата си. Придружаващ текст съобщава, че след бавно инхалиране всеки човек трябва да задържи дъха си за пет секунди. Цялата процедура отнема 20 секунди.

„Все едно пиеш чаша чай с мляко. При вдишване се усеща сладък вкус“, казва жител на Шанхай във видеото.

The #Chinese🇨🇳 city of Shanghai started administering an inhalable COVID-19 vaccine on Wednesday in what appears to be a world first. pic.twitter.com/vpozAonrZu — The Bantu Sun (@BantuSun) October 26, 2022

Ваксина, приета през устата, би могла да спре вируса, преди той да се разпространи из останалата част от дихателната система, казват експерти. Това възпиране обаче би зависило от размера на капките. По-големите капки биха защитили части от устата и гърлото, докато малки капчици биха се разнесли в тялото, казва индийският имунолог д-р Винета Бал.

Would you prefer to inhale a Covid-19 vaccine? You may soon be able to do so now that China has approved the first inhalable vaccine for the virus pic.twitter.com/GZl5pNv14p — TRT World (@trtworld) September 6, 2022

Китайските регулатори одобриха ваксината за бустерна употреба през септември. Тя е разработка на китайската биофармацевтична компания „КанСино байолоджикс“. Представлява аерозолна версия на еднодозовата аденовирусна ваксина на същата компания, която използва сравнително безвреден вирус на настинка.

Според компанията инхалаторната ваксина е преминала клинични тестове в Китай, Унгария, Пакистан, Малайзия, Аржентина и Мексико.

Регулаторните органи в Индия одобриха назална ваксина, която все още не е в употреба. Ваксината, разработена в САЩ и лицензирана от индийската компания “Барат Байотек“, се впръсква в носа.

Според Световната здравна организация около десетина назални ваксини са подложени на изпитвания в целия свят.