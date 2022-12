Райън Кларк влезе в историята на ММА, като направи своя дебют по време на Gladiator Challenge: Season's Beats, което се проведе в Сан Диего, пише gong. Кларк е роден с рядък вроден дефект, наречен синдром на каудална регресия, разстройство, което нарушава развитието на долната половина на тялото. На практика той е роден без крака.

Това обаче не му попречи да спечели в дебюта си в октагона. Той надви Юджийн Мъри, който има вече 4 мача зад гърба си и 4 загуби с нокаут.

Поради обективни причини бяха направени малки промени в правилата на битката. Мъри нямаше право да използва краката си, за да рита и вкарва колене в главата на своя опонент. Зайън, който вече има три рекорда в Книгата на Гинес на името си смята да продължи с битките.

„Аз съм уникален не защото нямам крака, а защото в мен гори огън. Живея на принципа "без оправдания" и всеки ден вървя напред. Започвам професионалната си кариера. Тук съм, за да му прережа гърлото и да направя шоу“, каза Кларк.

