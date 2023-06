Най-малко петима души бяха застреляни днес на автомивка близо до град Назарет в Северен Израел, а при друга подобна атака наблизо бяха ранени двама човека, предаде ДПА.

Нападението в арабското селище Яфа е най-смъртоносното по рода си от 2009 г., написа израелският новинарски сайт "Уайнет".

В близост е бил открит и горящ автомобил.

Five persons are killed when a shooter opens fire at a car wash in northern Israel. This incident is related to organized crime.

"Бях шокиран от ужасното убийство близо до Назарет. Решени сме да спрем тази поредица от убийства", заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху в своя публикация в "Туитър". Той заяви, че ще поиска израелската агенция за вътрешно разузнаване Шин Бет да помага повече в борбата срещу престъпните групи.

Five people were murdered and two others injured in a shooting incident at a car wash in Yafia, an Arab town in northern Israel.

The injured have been evacuated to a local hospital.

Police believe the incident to be criminal in nature.