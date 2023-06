Няколко души, включително двама полицаи, са пострадали при масово сбиване снощи в германския град Есен, предаде ДПА.

По информация от полицията в сбиването, което се случило пред ресторант, участвали около 80 души. По-късно на мястото били открити железни пръти и ножове. В полицейската операция взели участие множество служители на правоохраняващите органи, както и хеликоптер.

Няколко от ранените са били откарани в болница, но полицията каза, че не разполага с точния брой на пострадалите хора.

Dieses Land ist in Teilen mittlerweile vollkommen unbewohnbar. #Essen pic.twitter.com/jSAq77YlDO

Все още не е ясно какво е предизвикало сбиването, по полицията смята, че вероятната причина е "свързана с кланове престъпност". Терминът "клан" обикновено се използва от германските правоохраняващи органи за групи, определени от семейни връзки и етническа идентичност, посочва ДПА.

Schwer bewaffnete Beamte der Spezialeinheit BFE kontrollieren in der Innenstadt von #Essen jetzt überall verdächtige Gruppen, es werden weitere Ausschreitungen zwischen libanesischen und syrischen Großfamilien befürchtet! #migration #Polizei #CastropRauxel #Clan pic.twitter.com/HISaZlHnCE

Говорител на полицията каза, че личните данни на участниците в сбиването все още не са уточнени. Полицията също така проверява дали случаят е свързан със сбиване в отдалечения на около 30 километра град Кастроп-Рауксел, което също се е случило вчера и при което са пострадали няколко души.

Nach Massenschlägerei zwischen Großfamilien mit lebensgefährlich Verletzten in #CastropRauxel aktuell Großeinsatz der #Polizei in #Essen! Offenbar wollten sich knapp 500 Libanesen und Syrer prügeln, Einsatzkräfte konnten das in letzter Sekunde verhindern! #migrationskrise pic.twitter.com/g7WlTmAPoa