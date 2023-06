Седем души бяха ранени, когато балон с горещ въздух се запали вчера при излитане в централната част на Швейцария, предаде Асошиейтед прес, като се позова на съобщение на местните власти.

Властите на швейцарския кантон Цуг съобщиха, че в коша на балона е имало седем души - четири жени и трима мъже, всички на възраст между 28 и 62 години. Инцидентът е станал в град Хюненберг, югозападно от Цюрих.

Две от жените и един от мъжете са тежко ранени, а останалите четирима души са с по-леки наранявания.

