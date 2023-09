19-годишен младеж е бил спасен, след като каскада се е объркала и той увиснал на въже от най-високия мост в Калифорния, съобщиха властите, предаде Асошиейтед прес.

Шерифите, които отишли на мястото на инцидента на моста "Форестхил", североизточно от Сакраменто, установили, че младежът и 17-годишният му приятел били снимали видео как той се люлее от стоманения надлез, съобщиха от шерифската служба на окръг Плейсър.

A 19-year-old was forced to hang on for dear life after a social media stunt went wrong.



The Foresthill Bridge sits 730 feet above the North Fork of the American River, making it the third-tallest bridge in the country. https://t.co/sxm0msohLh