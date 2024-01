Джипът на кралица Елизабет II е обявен за продажба. Автомобилът е закупен специално за аристократите, като след това са приложени и кралски промени в салона.

"Всеки може да си купи нова и лъскава спортна кола, но не всеки може да си вземе автомобила на кралицата", казва продавачът Джак Морган-Джоунс. Синият джип е използван за много кралски събития, включително за държавното посещение на 44-тия президент на САЩ. Тогава Барак Обама и бившата първа дама се возиха заедно с покойния монарх и принц Филип, след като пристигнаха в замъка Уиндзор за частен обяд.

Колата има същия регистрационен номер, както по времето, когато е бил използван от Елизабет II. Това е изключителна рядкост, обикновено не се случва, според продавача на автомобили Джак Морган-Джоунс.

Queen Elizabeth II's Range Rover she may have worked on herself goes up for sale for £224,850 https://t.co/WWVobgfDjQ

"Обикновено се стремят да променят регистрационния номер, след като автомобилът е бил на кралската служба, но в този случай регистрационният номер остава същият. Няма съмнения, че това е било превозното средство, използвано от кралицата", добави Джоунс.

For sale: Queen Elizabeth II's Range Rover 👑 During its eight years and 2,586 miles of service, it's been spotted chauffeuring the late Queen and Duke of Edinburgh about, as well as Barack and Michelle Obama during a state visit. All yours for £224,850.https://t.co/PQ5jJBhzLR pic.twitter.com/a8laSgbitI