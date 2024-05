Григор Димитров загуби от Тейлър Фриц с 2:6, 7:6 (11), 1:6 в осминафинален мач на турнира от сериите “Мастърс 1000” в Рим. Срещата между двамата продължи малко над 2 часа и 40 минути.

10th time lucky 😅@GrigorDimitrov saves match point and takes the second set 7-6 on his 10th set point vs Fritz!#IBI24 @InteBNLdItalia pic.twitter.com/JWbk7zJsTc