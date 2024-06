В бъдещето няма да има телефони, а само „Нюарлинк“. Това написа милиардерът Илон Мъск в своя профил в платформата Х. Той запита потребителите дали биха „инсталирали“ „Нюарлинк“ в мозъка си, за да може да контролират новия Х телефон с помощта на мисълта си.

Would you install a Neuralink interface on your brain to allow you to control your new X phone by thinking? pic.twitter.com/gFN2BfN4Ea