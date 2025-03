Александър Везенков попречи на свои съотборници в „Олимпиакос” да сътворят голям екшън при победата със 104:88 над „Маруси” в мач от гръцкото първенство. Въпреки тоталното си превъзходство на терена, двамата най-добри играчи на „червено-белите“ в мача – Янулис Ларендзакис и Алек Питърс, едва не си сбиха, пише gong.bg .

Small tension between Larentzakis and Peters in the game against Maroussi👀



