Система за безопасност се е задействала в самолета на авиокомпания "Делта Еърланс", който се преобърна при кацане на летище "Пиърсън" в канадския град Торонто през февруари. Това предаде "Ройтерс", като се позова на съобщение на Съвета за безопасност на транспорта (СБТ) на Канада. Бил е включен автоматичен предупредителен режим за бързо снижаване, се казва в публикувания предварителен доклад за инцидента, уточнява агенцията.

Massive plane crash at Toronto's Pearson Airport



A Delta Airlines plane arriving from Minneapolis airport has completely flipped on its back on the runway



