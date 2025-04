Понеделник се превърна в поредния много нестабилен ден на финансовите пазари. Причината - нарастващите опасения на инвеститорите, че търговската война на Доналд Тръмп ще предизвика рецесия.

Европейските фондови пазари са на червено в края на търговията, като индексът FTSE 100 се понижи с 2,5 %, или 205 пункта, до 7849 пункта. Германският DAX отчете спад с 3,5% в началото на търговията, а френският CAC загуби 4%.

ЕС търси единство в първия си ответен удар на митата на Тръмп

На „Уолстрийт” първоначално акциите се сринаха, но след това се изстреляха нагоре след фалшива новина, че Тръмп обмисля 90-дневна пауза за много от новите си мита.

INSANE market action right now. Market exploded higher on a headline attributed to Kevin Hassett. And now nobody can figure out where it came from and the markets are diving again.



An 8% surge and then a 3.5% plunge in a matter of seconds pic.twitter.com/HAcWqgrrch