В публикация в социалната мрежа Х, милиардерът Ричард Брансън определи митата на Доналд Тръмп като „колосална грешка” и призовава президента да промени решението си. Америка може да бъде изправена „пред разруха за години напред”, пише Брансън.

(1/4) The ongoing market response to last week’s US tariff announcement was both predictable and preventable. Even if you agree with the premise of these tariffs, every reasonable effort should be made to give US companies sufficient time to adapt.