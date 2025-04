Безредици са избухнали късно снощи в квартал "Ексархия" в центъра на гръцката столица Атина, след като група от около 50 лица е влязла в сблъсъци с полицейските сили в района.

Според информацията голяма група младежи, които се връщали от концерт, е нападнала служители на реда в близост до полицейски участък с коктейли молотов и камъни. Полицията е отговорила със сълзотворен газ и зашеметяващи гранати, за да отблъсне нападателите. Те от своя страна издигнали барикади по околните улици, където сблъсъците продължили.

Shock vids shows Athens turned into WARZONE as petrol-bomb armed mob attack police with 21 cars torched & 72 arrested

