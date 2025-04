Президентът Доналд Тръмп ескалира войната си с медиите, позволявайки на членовете на неговата администрация да се редуват да нападат репортери, отказвайки на журналисти достъп до Овалния кабинет и призовавайки медиите да бъдат наказани.

В последната си изявя Тръмп нападна кореспондентката на CNN в Белия дом Кейтлан Колинс, преди тя дори да успее да му зададе въпрос в понеделник.

„Нека чуем въпроса от тази водеща с много нисък рейтинг в CNN“, каза Тръмп на Колинс, която след това го попита дали администрацията му ще се съобрази със заповедта на Върховния съд да върне Килмар Абрего Гарсия, мъжът от Мериленд, депортиран по погрешка в затвора в Ел Салвадор.

„Колко време трябва да отговорим на този въпрос от вас?“ Тръмп се обърна към Колинс и я прекъсна. „Защо просто не кажете „Не е ли чудесно, че държим престъпниците далеч от нашата страна“? Защо не можете просто да кажете това? Защо повтаряте отново и отново – и затова никой вече не ви следи. Нямате доверие.“

Реакцията на Тръмп срещу Колинс беше само последният пример, в който той изисква положително отразяване от медиите. В неделя вечерта американският президент публикува в социалните мрежи, че CBS трябва да „плати висока цена“ за това, че говори за него „по унизителен и клеветнически начин“ в предаването „60 минути“ и призова председателят на Федералната комисия по комуникациите Брендън Кар да наложи на телевизията глоби и наказания „за нейното незаконно поведение“.

Кар вече е започнал разследване на станции като NPR и PBS, заявявайки, че те „може да нарушават федералния закон, като излъчват реклами“. Кар може потенциално да отмъсти на CBS, като забави или блокира сливането между компанията-майка Paramount Global и Skydance Media.

По време на срещата с пресата в понеделник Тръмп даде възможност и на други членове на администрацията си да наругаят Колинс. Стивън Милър, заместник-началник на кабинета на Белия дом по политиката, отправи най-тежките думи.

„Това е нелегален чужденец от Ел Салвадор, така че по отношение на вас, той е гражданин на Ел Салвадор. Така че е много арогантно, дори за американските медии, да предполагат, че ние дори ще кажем на Ел Салвадор как да се справят със собствените си граждани“, каза Милър, преди да заяви на Колинс, че трябва да се страхува от Абрего Гарсия, който е живял в САЩ около 14 години, преди да бъде насилствено експулсиран.

„Абрего Гарсия е член на MS-13, който, сигурен съм, че разбирате, изнасилва малки момичета, убива жени, убива деца, участва в най-варварските дейности на света. И мога да ви обещая, че ако той беше ваш съсед, щеше да се преместиш веднага“, заяви Милър пред репортерката на CNN.

Абрего Гарсия оспори твърденията на администрацията на Тръмп, че той е член на бандата MS-13, още повече, че срещу него никога не са били повдигани обвинения за престъпление, свързано с участие в бандата. Държавният секретар Марко Рубио подкрепи Милър, като каза: „Не разбирам какво е объркването“, в отговор на въпроса на Колинс.

Тръмп също изглежда се противопостави на разпореждането на федералния съд да продължи да отмъщава на "Асошиейтед прес", която разпали гнева му с редакционната си политика около него, отказвайки да нарича Мексиканския залив „Американския залив“, както президентът го преименува.

„Въпреки съдебно разпореждане, репортер и фотограф от Асошиейтед прес не бяха допуснати до пресконференция в Овалния кабинет в понеделник с президента Доналд Тръмп и неговия колега от Ел Салвадор Найиб Букеле“, съобщи агенцията, отбелязвайки решението на федералния съд, забраняващо на Тръмп да наказва АП по въпроса.

„Очакваме Белият дом да възстанови присъствието на АП в Белия дом от днес, както е предвидено в заповедта за забрана“, каза говорителят на АП Лорън Истън в изявление.

Междувременно, сенатор Бърни Сандърс критикува президента Доналд Тръмп за острата му реакция към неделното предаване „60 минути“ по CBS – и за това, че отново настоя телевизията да загуби лиценза си заради миналогодишното интервю с Камала Харис.

Сандърс привлича големи групи хора през последните седмици с обиколката си Fighting Oligarchy заедно със сенатора Александрия Окасио-Кортез от Демократическата партия. Сандърс сподели загриженост относно масовите депортации на Тръмп и неподчинението от страна на администрацията на Върховния съд на САЩ.

„И точно сега той преследва медиите“, каза сенаторът от Върмонт. "Не знам дали някой от вас го е видял. Сега той иска да отнеме лиценза на CBS, защото направиха история, която го критикува."

