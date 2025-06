Корпоративната култура на Филип Морис България се отличава с ясно изразена грижа за благосъстоянието на служителите, която освен елемент от HR стратегията, е и основен компонент в бизнес модела на компанията. Фокусът върху менталното и емоционалното здраве на хората в компанията е резултат от осъзнаването, че щастливите и удовлетворени служители са в основата на всяка успешна организация.

Грижа от колеги за колеги

Стратегията за грижа към служителите е в основата на цялострата програма за благосъстоянието на служителите Wellbeing Program, която се отличава със своя холистичен подход. Чрез нея компанията преплита грижата за менталното и физичекското здраве с изграждането на по-силен колектив от служители с високо чувство за принадлежност.

Една от инициативите с които се гордее комапанията е Wellbeing Champions, която играе ключова роля в подкрепата на менталното и емоционално благосъстояние на служителите. Участниците, нашите т. нар. „шампиони", са добре запознати с всички ресурси, които предлагаме, свързани с психично здраве и така се превръщат в отлични източници на информация и насоки в различни ситуации“, разкрива Адриана Борисова от отдел „Култура и човешки капитал" и част от инициативата.

Това, което прави програмата особено ефективна, е че Wellbeing шампионите са активни участници в работния процес и като такива имат възможност да усетят пулса на екипите, и да отговорят адекватно на конкретните потребности.

За „шампионите" на благосъстоянието в компанията тяхната роля не е просто необходима формалност.

„Реших да стана част от Wellbeing Champions, защото вярвам, че всяка добра промяна започва отвътре – от човека, който избира да се грижи, да слуша, да вдъхновява. Понякога едно обикновено „Как си?" в точния момент може да значи повече, отколкото предполагаме", споделя и Силвия Грудева, мениджър „Социални мрежи" и „шампион“ в компанията.

„Не бих казала, че чувствам работата в Wellbeing програмата като шампион като задължение. Аз съм креативен човек, а тази програма ми дава възможност да изявявам себе си и идеите си“, признава Лила Методиева, бранд мениджър и част от Wellbeing Champions.

Тя разделя работата си като шампион в две основни направления - създаване на разнообразни инициативи, които да привличат вниманието и участието на колегите и директен контакт с хората, за да предлага подходящи решения за конкретната ситуация.

И допълва: „Всяко едно събитие или тиймбилдинг за мен е момент, в който мога да опозная колегите си още по-добре, да споделим нови моменти заедно, да изградим още по-здрава връзка. Вярвам, че екипът е в основата на успеха на един сериозен бизнес и мисля, че всяко едно организирано вътрешно събитие ни прави по-задружни и по-ангажирани.“

Повече от метрики за успех

Филип Морис България прилага целенасочена стратегия за измерване на ефективността на своите инициативи, за да бъдат програмите адаптирани според нуждите на служителите.

„Активно следим ефекта от нашите инициативи чрез пулс анкети, които провеждаме два пъти годишно. Тази година индексът на ангажираност на служителите вече е 92%, а индексът, който мери благосъстоянието е 83%, което е показател за нашия успех в създаването на позитивна и подкрепяща работна среда", информира ни Адриана Борисова.

Компанията не разчита само на количествени показатели. Важна е и качествената обратна връзка от фокус групи, индивидуални разговори и пряк анализ на настроенията в колектива.

Подкрепа на всички нива

Филип Морис България предлага на своите служители и специаалната програма Employee Assistance Program.

„Това е изключително богата и достъпна за всеки служител програма. Тя предоставя анонимна, конфиденциална помощ за психично и емоционално здраве с възможност за консултации с психолози, терапевти, коучове и юридически и финансови консултанти – 24/7, по телефон, онлайн или лично," обяснява Борисова.

Този тип инициативи отразяват разбирането, че грижата за менталното благосъстояние има много аспекти и изисква индивидуален подход, съобразен с личните нужди на всеки служител.

„We Are Better Together" и разбирането на инициативата като нещо повече

Служителите разбират какво стои на практика зад корпоративната кауза.

„В тези думи усещам увереността, че не съм сама, че можем да си дадем подкрепа, споделеност и смисъл – не само когато всичко върви добре, а най-вече тогава, когато някой просто има нужда да бъде чут и разбран," споделя Силвия Грудева.

„Успешната екипна работа според мен се постига чрез взаимно доверие, открита и ефективна комуникация, ясно разпределени отговорности, споделени цели и последователна подкрепа между членовете на екипа“, допълва я Wellbeing шампионът Демир Мартинов.

Той споделя още, че в ролята му на Специалист „Развитие на търговската организация“ ежедневно е на терен, изслушва колегите, изгражда доверие и подкрепя емоционалния баланс в екипа с вярата, че доброто благосъстояние на хората е ключът към тяхното развитие.

Значимостта като мотиватор

Интересен аспект от корпоративната култура на Филип Морис България е фокусът върху човешките взаимоотношения като определящ професионалната мотивация.

„Най-силната ми мотивация идва от усещането, че правя нещо значимо – не само с резултатите, които постигам, а с начина, по който се отнасям към хората около мен. Да видя усмивка, да усетя благодарност, да знам, че съм бил причината някой да се почувства по-добре в напрегнат ден – това ми дава сила, смисъл и ме вдъхновява да давам най-доброто от себе си," споделя Силвия Грудева.

„Подкрепям не само екипа, но и хората с които работя, като насърчавам сътрудничеството и обмен на идеи и иновации. Това върви ръка за ръка с оновната ми роля и ми помага да подържам ясен фокус върху важните за нас неща, да укрепвам устойчивият растеж и да допринасям за стабилноста и успеха на организацията“, допълва Демир Мартинов.

Резултатите от усилията на компанията са осезаеми. Високият индекс на ангажираност на служителите е показателен не само за успеха на конкретните инициативи, но и за цялостния подход на Филип Морис България към развитието на човешкия капитал.

Освен емоционално отражение каузата има бизнес измерение. Щастливите и ангажирани служители имат по-висока продуктивност и лоялност, по-иновативни са и чувстват общия успех като личен такъв.

Филип Морис България може да се похвали с устойчиво развитие на своя човешки капитал, залагайки на автентичната грижа и реалната подкрепа – не като добро допълнение на корпоративната стратегия, а като основен елемент в нея.