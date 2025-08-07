Снимка: БГНЕС
-
В гасенето отново се включиха двата шведски самолета и военен хеликоптер „Кугър“
Трети ден продължава борбата с мащабния пожар в Сакар. Огнената стихия вече е изпепелила над 30 хиляди декара и прехвърли автомагистрала „Марица“, където движението бе временно спряно.
В гасенето на пожара отново се включиха двата шведски самолета и военен хеликоптер „Кугър“. Частично бедствено положение остава в сила за селата Йерусалимово, Доситеево и Коларово. На място продължават действията на огнеборците, като работата им все още не е приключила.
Франция и Испания се борят с огромни пожари
Другият голям пожар, който се успокои през последното денонощие, но все още не е локализиран, е в района на Илинденци в Пирин планина. След близо седмица борба с пламъците и там се наложи в гасенето да се включи военен хеликоптер „Кугър“.
Локализиран беше пожарът над Балчик. На критичните места дежурят екипи.Редактор: Мария Барабашка
