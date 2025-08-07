Окръжна прокуратура - Русе предаде на съд организирана престъпна група за имотни измами, като сред обвиняемите има и полицай, съобщи заместник окръжният прокурор Мирослав Маринов.

Той потвърди, че тримата души са същите, които бяха задържани и привлечени като обвиняеми през април миналата година.

Според обвинението първите двама са извършители, а третият, който е полицейски служител, е помагач. В периода от 1 юли 2021 година до 15 април 2024 година в градовете Бяла, Русе и Силистра над пет пъти, чрез използване на други хора, с цел да набавят за себе си имотна облага, те заблудили купувачи на имоти, че могат да им прехвърлят собствеността на земеделски земи. Причинената вреда е в особено големи размери – 115 200 лева и случаят е особено тежък, се посочва още в обвинението.

Според него четири пъти чрез използване на други хора, при легитимиране пред нотариуси във връзка с обявяване на тайни саморъчни завещания, съзнателно се ползвали от неистински частни документи. Един път съзнателно се ползвали от неистински официален документ – нотариален акт за продажба на земеделски земи. Бившият полицейски инспектор е обвиняем и за подпомагане чрез разгласяване на служебна информация, съдържаща се в информационните системи на МВР - лични данни.

Извършителите действали като представяли пред нотариуси неистински завещания. Хората, в чиято полза се „завещавало“, впоследствие продавали имотите на трети лица. По този начин въвеждали в заблуждение добросъвестните купувачи, че са действителни собственици на въпросните имоти и от продажбата получавали парични средства, които разделили помежду си.

