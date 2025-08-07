На пръв поглед безобидни, чорапите всъщност създават идеална среда за развитие на бактерии, гъбички и спори, сочат нови проучвания. Потта, мъртвите клетки и замърсените повърхности, по които стъпваме, превръщат тъканта в жива микробна екосистема, устойчива дори на стандартно пране. Експерти съветват как да намалим риска от инфекции и неприятна миризма.

Независимо дали са стари или почти нови, чорапите ви са „живи“. Според Vice, който разглежда темата подробно, те представляват цяла микробна екосистема, населена с бактерии, гъбички, спори и остатъци от пот.

Мислите ли, че едно просто изпиране е достатъчно, за да унищожи напълно живота, който се развива и процъфтява в тях? Пригответе се – истината е съвсем различна.

Човешкото стъпало е рай за микробите. Зоната между пръстите на краката има повече потни жлези, отколкото повечето други части на тялото: тя е влажна, топла и богата на хранителни вещества – идеални условия за развитие на бактерии и гъбички.

Проучвания показват, че краката ни могат да приютят до 10 милиона микроби на квадратен сантиметър, като част от тях в крайна сметка се прехвърлят върху чорапите, пише порталът Slate.

Не става дума само за кожни бактерии. Някои микроби метаболизират потта и мъртвите ни клетки, освобождавайки мастни киселини и серни съединения – именно те придават характерната, понякога неприятна, миризма на краката ни.

Тази миризма може да се дължи отчасти и на микробиома – съвкупността от микроби, бактерии и други микроорганизми, които живеят в самите чорапи.

Трябва да се подчертае, че чорапите и чорапогащите ни не поглъщат само микробите от краката. Те са истински гъби – абсорбират всичко, което могат да намерят по повърхностите, по които стъпваме.

Гардероб, постелки за гимнастика, плочки в банята, килими в хола – всяко място, което докосваме с крак, може да ги замърси. Чорапите задържат тези бактерии и ги пренасят в обувките ни, а накрая и в леглото ни.

Проучвания показват, че в болнична среда дори чорапите, предоставяни на пациентите за хигиенни цели, могат да пренасят патогени от пода до леглата им.

Дори радикалното решение да носим само нови чорапи не е достатъчно – веднага щом стъпим на пода, замърсяването започва. А дали ходенето бос е решение? Не е сигурно.

Въпреки това можем да се опитаме да сведем до минимум вредното въздействие на чорапите върху здравето на краката си, като ги перем правилно.

Студените перални цикли и стандартните перилни препарати често оставят следи от замърсяване – особено гъбични спори. Дори когато изглеждат чисти, чорапите могат да съдържат микроби.

Затова експертите препоръчват да се перат наопаки, с прах на ензимна основа – т.нар. „гладни ензими“ – при температура от поне 60°C.

Сушенето на слънце или гладенето с пара също е значително предимство.

Редактор: Мария Барабашка