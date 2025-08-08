От 23 часа в петък започва изпълнението на строителни дейности на пътното платно на бул. „Ломско шосе" на моста над ж.п. линията в ж.к „Обеля“. Участъкът не е ремонтиран през последните години и е в лошо състояние. Целта е да се подобри пропускливостта и безопасността на съоръжението.

По време на текущия ремонт пътната настилка на моста ще се фрезова и ще се асфалтира изцяло. За ремонтите дейности са избрани почивните дни на месец август, когато трафикът е по слаб с цел да не се затруднява движението през работните дни.

По време на ремонтите дейности от 23 часа на 8 август до края на 10-и се забранява влизането на пътни превозни средства по моста. В същия период автобусите от линии 30, 31 и 150 ще се движат по променени маршрути.

♦ Автобусите от линии 30 и 31 ще се движат по действащите маршрути до кръстовището на ул. „Васил Левски“ и платното към Северната скоростна тангента, наляво до пътния възел с Околовръстен път, наляво по Околовръстен път до бул. „Сливница“ и до метростанция „Сливница“ двупосочно;

♦ Автобусите от линия № 150 ще се движат по маршрута си до пътния възел на ул. „Васил Левски“ и Околовръстен път, наляво по Околовръстен път до бул. „Сливница“, бул. „Панчо Владигеров“ и наляво по ул. „Акад. Дмитрий Лихачов“ до кв. „Обеля“ (крайна станция на автобусна линия № 30) двупосочно.

Автобусите ще спират на всички съществуващи автобусни спирки по маршрута.

