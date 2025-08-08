Tази вечер в Бургас започва най-голямото музикално събитие, посветено на музиката от 90-те години - Spice Music Festival.

Пространството в Свободната зона на пристанището в Бургас ще събере феновете на музиката на 90-те в две поредни вечери. Тази вечер на сцената ще се качат Мистър Президент, „Бенаси Брос”, „Дийп Зоун” и звездата на вечерта Инна.

Утре вечер феновете ще могат да пеят и танцуват заедно с изпълненията на Аутлендиш, Алказар, а звездата на вечерта ще бъде Елена Папаризу.

Посетителите тази вечер могат да очакват и още нещо специално - авиошоу, което ще започне в 20:00 часа над фестивалната зона. Легендарните въздушни асове "Ястребите на Румъния " ще демонстрират въздушната акробатика с пет самолета.