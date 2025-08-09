Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с руския си колега Владимир Путин на 15 август в Аляска, за да преговарят за край на войната в Украйна, съобщиха световните агенции, като се позоваха на самия на Тръмп и на Кремъл.

Милиардерът републиканец пръв обяви новината в социалните мрежи, след като каза, че воюващите страни са близо до споразумение за спиране на огъня, което може да прекрати продължавщата вече три и половина години война, но то може да изисква Киев да отстъпи значителни територии, отбелязва "Ройтерс".

Пред репортери в Белия дом в петък Тръмп посочи, че споразумението вероятно ще включва известна размяна на земи. "Ще има известна размяна на територии за доброто на двете държави", каза той.

След това Кремъл потвърди срещата в Аляска чрез съобщение на руския президентски външнополитически съветник Юрий Ушаков.

"САЩ току-що обявиха, че е постигната договореност на 15 август, петък, да бъде организирана среща между лидерите на двете страни", каза Ушаков и добави, че Русия и САЩ са "близки съседи", поради което по думите му няма нищо по-естествено от това руската делегация да прелети Беринговия проток и да участва във важната и дългоочаквана среща там.

Той отбеляза, че "в Аляска и в Арктика се пресичат и икономическите интереси на двете страни и се разглеждат перспективите за реализация на мащабни и взаимноизгодни проекти".

"Но, без съмнение, самите президенти ще се съсредоточат в обсъжданията си върху възможностите за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза", каза Ушаков.

Официалният представител на Кремъл посочи, че Русия и САЩ ще посветят следващите дни на подготовката на срещата в Аляска, и допълни, че към Тръмп е отправена покана да посети Русия.

В традиционното си вечерно видеообръщение Зеленски каза, че е възможно да бъде постигнато примирие, стига върху Москва да бъде упражнен съответният натиск. По думите му той е имал над десет телефонни разговора с лидерите на различни страни, а екипът му е в постоянна връзка със САЩ.

Путин претендира за четири украински области – Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска – и за черноморския полуостров Крим, който той анексира през 2014 г. Силите му не контролират напълно територията на четирите области.

По-рано "Блумбърг" съобщи, че американските и руските официални представители работят по споразумение, което ще затвърди окупацията от страна на Москва на земите, превзети след военната ѝ инвазия.

Представител на Белия дом определи материала на осведомителната агенция като спекулация. Кремъл засега не е коментирал публикацията. Агенциите засега не потвърждават информацията на "Блумбърг".

Украйна преди е давала знак за готовност да прояви гъвкавост в постигането на край на войната, която опустоши редица нейни градове и отне живота на голям брой мирни граждани и войници. Но приемането на загубата на около една пета от територията на страната си ще бъде болезнено политическо предизвикателство за Зеленски и правителството му, отбелязва "Ройтерс".

Тайсън Бейкър, бивш заместник специален представител на Държавния департамент на САЩ за икономическото възстановяване на Украйна, каза, че предложението за мир, така, както е описано в съобщението на Блумбърг, веднага ще бъде отхвърлено от украинците.

"Най-доброто, което украинците могат да направят, е да отстояват твърдо възраженията и условията си за постигане на договорено споразумение, като същевременно показват благодарност за американската подкрепа", каза Бейкър, който сега е старши сътрудник на Атлантическия съвет.

Според Блумбърг проектоспоразумението предвижда Русия да прекрати настъплението си в Херсонска и Запорожка област и фронтовата линия да бъде замразена по сегашните си очертания.

Тръмп и Путин

Последният път, когато Аляска беше домакин на дипломатическа среща, беше през март 2021 г., когато висши официални представители от правителството на бившия президент от демократите Джо Байдън се срещнаха с китайските си колеги в Анкоридж.

Тогава разговорите между дипломат номер едно на Байдън Антъни Блинкън и китайския му колега Ян Цзечъ бързо прераснаха в зрелищен публичен сблъсък, разиграл се пред камерите, като двете страни си размениха остри упреци за политиката си, което бе отражение на високото напрежение в двустранните връзки.

След като се върна на власт през януари, Тръмп се опита да възстанови отношенията с Русия и да сложи край на войната. В публичните си коментари той се движи между възхищение и остри критики към Путин.

В израз на все по-голямото си недоволство от отказа на руския президент да спре лятното военно настъпление на Русия, президентът републиканец го заплаши, че ще наложи нови санкции и мита на Москва и страните, които купуват износа ѝ, ако руският лидер не се съгласи да прекрати конфликта, който е най-кръвопролитният в Европа от Втората световна война. Ултиматумът към Путин да направи това изтече в петък. Засега не е ясно дали новите наказателни мерки ще влязат в сила, ще бъдат отложени или ще бъдат отменени.

В сряда правителството във Вашингтон предприе стъпката да накаже потребителите на руски петрол с нови 25-процентни мита, от които пострада Индия. Това бе и първата финансова мярка, насочена срещу Русия, през втория мандат на Тръмп.

Също в сряда специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф имаше тричасови разговори в Москва с Путин, които и двете страни окачествиха като конструктивни.

Полският премиер Доналд Туск, който е близък съюзник на Украйна, каза по-рано през вчерашния ден, че може да сме близо до прекъсване в бойните действия. Той каза това след разговори със Зеленски.

"Има някои сигнали, а имам и такова предчувствие, че може би замразяването на конфликта – не искам да кажа края, но замразяването на конфликта – е по-близо, отколкото по-далеч", каза Туск на пресконференция. "Има надежди за това."

Туск добави, че Зеленски остава "доста умерен оптимист, но все пак оптимист". По думите на полския лидер Киев има силно желание Полша и другите европейски страни да участват в планирането на спирането на огъня и на евентуалното мирно споразумение.

