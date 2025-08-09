Новините на NOVA Спорт Новините на Нова – емисии Начало Новините на NOVA Спортни новини (09.08.2025 - обедна) Начало Спорт Спортни новини (09.08.2025 - обедна) Начало Новините на Нова – емисии Спортни новини (09.08.2025 - обедна) Спортни новини (09.08.2025 - обедна) 09 август 2025 12:45 Новините на NOVA (09.08.2025 - обедна) Спортни новини (08.08.2025 - лятна късна) Новините на NOVA (08.08.2025 - лятна късна) Новините на NOVA NEWS (08.08.2025 - 20:00) Новините на NOVA (08.08.2025 - централна) Спортни новини (08.08.2025 - следобедна) Гледайте цялата емисия Редактор: Цветисиана Костова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от Спорт Спортни новини (08.08.2025 - лятна късна) Спортни новини (08.08.2025 - следобедна) Спортни новини (08.08.2025 - обедна) Спортни новини (07.08.2025 - лятна късна) Спортни новини (07.08.2025 - следобедна) Спортни новини (07.08.2025 - обедна) По едно дърво за всяка победа: "Троян Волей" засажда овощна градина в края на предстоящия сезон Спортни новини (06.08.2025 - лятна късна) Спортни новини (06.08.2025 - обедна) България става домакин на Giro d'Italia 2026 Спортни новини (05.08.2025 - лятна късна) На 53 години почина легендата на Порто Жорже Коща Спортни новини (05.08.2025 - обедна) Министърът на младежта и спорта награди Никола Цолов за постиженията му във Формула 3 Спортни новини (04.08.2025 - лятна късна) Спортни новини (04.08.2025 - обедна) България шеста на световното първенство по волейбол до 19 години Балъков спечели благотворителния голф турнир край Разлог Ландо Норис с трета победа в последните четири старта във Формула 1 Българският пилот Никола Цолов направи впечатляващо представяне във Формула 3 Спортни новини (03.08.2025 - обедна) Тея Николова постави национален рекорд на Световното по плуване Щафетата на САЩ на 4 по 100 метра свободен стил постави нов световен рекорд Арестуваха световната шампионка на 100 м за домашно насилие Националният отбор по баскетбол събира средства за лечение на дете с рядко генетично заболяване Спортни новини (02.08.2025 - обедна) Спортни новини (01.08.2025 - лятна късна) Спортни новини (01.08.2025 - обедна) Стоичков и Балъков посетиха детската клиника към Националната кардиологична болница Спортни новини (31.07.2025 - лятна късна) Гунди - единственият българин в топ 100 на най-добрите нападатели в историята Спортни новини (30.07.2025 - лятна късна) „Близо до спорта”: Цветелин Андреев развива любителския и плажния волейбол Почина олимпийската шампионка по биатлон Лаура Далмайер Илиана Раева с остър отговор на руска треньорка: Предизвикваш в мен усмивка на съжаление Спортни новини (30.07.2025 - обедна) Спортни новини (29.07.2025 - лятна късна) Спортни новини (29.07.2025 - обедна) Спортни новини (28.07.2025 - лятна късна) Женският отбор на България в спортната стрелба е европейски шампион Спортни новини (28.07.2025 - обедна) Англия стана европейски шампион по футбол при жените Бронз за гимнастичките ни на финала с пет ленти на Световната чалъндж купа Спортни новини (27.07.2025 - обедна) Александър Василев за победите на корта и извън него Спортни новини (26.07.2025 - обедна) Спортни новини (25.07.2025 - лятна късна) Спортни новини (24.07.2025 - лятна късна) ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА