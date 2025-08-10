На фестивал в германския град Золинген днес ще бъде почетена паметта на жертвите от нападението с нож от 23 август 2024 г., при което трима души бяха убити и един бе тежко ранен, предаде ДПА.

Фестивалът, който градът организира от няколко години, започна в петък и ще завърши днес. Очаква се да има до 70 000 посетители. Мерките за сигурност бяха увеличени. Междувременно обаче, атаката наложи миналогодишният Фестивал на многообразието да бъде прекратен.

Съорганизаторът на събитието Филип Мюлер посочи, че трагедията няма да попречи на тазгодишното издание да се проведе. Така тази година събитието ще започне с възпоменателна реч в чест на загиналите.

Групите, които трябваше да имат изпълнения тогава, ще имат възможността да пеят и да свирят тази година.

В града ще има възпоменание и на самата годишнина от нападението.

Сириец, идентифициран съгласно германските правила за защита на личните данни само като Иса ал Х, е подсъдим в Дюселдорф за атаката. Според властите, той целенасочено опитвал да нанася удари в областта на гърлото, като е нападнал посетители пред една от сцените на фестивала. Има и обвинение, че е действал от името на терористичната организация "Ислямска държава".

Прокуратурата му повдигна обвинение в 3 убийства и 10 опита за убийство.

Атаката засили интензивния политически дебат в Германия за миграцията, депортациите и вътрешната сигурност след няколко подобни нападения, извършени от мигранти, отбеляза ДПА.

Редактор: Цветисиана Костова