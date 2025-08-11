Снимка: iStock/Видео:"Ройтерс"
-
Тръмп поиска бездомните да напуснат Вашингтон „незабавно“
-
Президентът наложи вето на промените в Закона за държавната собственост
-
Тагарев: Срещата Тръмп–Путин рискува да легитимира Москва без реален мирен пробив
-
Преговорите за мир: Какво ще се договорят Тръмп и Путин
-
Разпродажбата на държавни имоти: Има ли основания за съмнения за непрозрачни сделки на занижени цени
-
Вашингтон иска Украйна на срещата между Тръмп и Путин
Страната ще го направи официално по време на годишната сесия на общото събрание на ООН в Ню Йорк
Австралия ще признае палестинската държава, съобщи премиерът Антъни Албанезе. Страната му ще го направи официално по време на годишната сесия на общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември.
15 западни страни призоваха да бъде призната палестинската държава
По този начин Австралия се присъединява към Франция, Великобритания и Канада, които също обявиха подобно намерение.
Признаването е „основано на ангажиментите, поети от Палестинската автономна власт към Австралия“, заяви Албанезе. Тези ангажименти включват изключване на „Хамас“ от палестинското правителство, демилитаризация на Газа и провеждане на избори, добави той.
„Решението за две държави е най-голямата надежда на човечеството да прекъсне цикъла на насилие в Близкия изток и да сложи край на конфликта, страданията и глада в Газа“, заяви Албанезе.
Тръмп: Признаването на палестинската държава от страна на Канада заплашва търговското споразумение
"Мирът ще бъде само временен, ако израелците и палестинците нямат свои държави", допълни той.
По-рано днес външният министър на Нова Зеландия Уинстън Питърс заяви, че страната му обмисля дали да признае палестинската държава.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни