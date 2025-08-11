Съдът задържа под стража обвиняемия за опит за грабеж на 114 000 лева от жена пред банков клон в София в петък. На арестувания е повдигнато обвинения.

Според съда няма опасност да се укрие, но може да извърши ново престъпление. Решението не е окончателно. Може да се обжалва в 3-дневен срок.

По данни на разследването на 8 август около 09:20 ч. в столичния квартал „Дианабад“ 49-годишният Мартин Цанков опитал да задигне чанта за лаптоп, в която жената пренасяла крупната сума, както и два мобилни телефона и диоптрични очила. Наблизо оставил заключен в колата си 11-годишният си син. Избягал от местопрестъплението, но се спънал и паднал, а така бил задържан от граждани.

Опит за грабеж пред клон на банка в София, нападателят е задържан

За престъплението се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 5 до 15 години. Мъжът беше задържан за срок до 72 часа, след като наблюдаващият прокурор преценил, че съществува опасност той да извърши престъпление, ако бъде пуснат на свобода.