Въпреки че депутатите са в отпуск, политическите сблъсъци не спират. А в понеделник президентът Румен Радев наложи вето на промените в Закона за държавната собственост.

Според журналиста Емилия Милчева политиците в момента „подгряват”, за да „остане огън на популизъм и недоволство”, докато започне работата на НС.

„Всичко е по линията на популизма. Депутатите заложиха тези капани още с приемането на няколко законови промени в последния си работен ден, при съмнителен кворум. В момента това, което наблюдаваме, е една трета вълна на продажба на държавна собственост”, заяви Милчева в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Това не е грабежът на века, както се опитва да ни убеди президентът. Според мен в тези около 4400 имота са заложени няколко важни и апетитни, които ще попаднат там, където трябва да попаднат и за когото са предназначени. Повечето от тези имоти, от това, което прегледах от списъка, наистина са с отпаднала необходимост”, коментира Милчева. И определи като „пропаганден балон” тезата на президента, че тези имоти са за продажба, защото пътят към еврото е изпразнил хазната.

„Управляващите ще гласуват тази програма. А опозицията трябваше да направи едно обследване на всички тези имоти, да съберат информация, да я предложат на обществото и да кажат: Това се продава, 10% са много апетитни и хора, внимавайте, там трябва да е насочено вниманието”. Между другото апетитните имоти са на Министерството на отбраната”, коментира Милчева.

„Горещият картоф ще бъде прехвърлен на НС. Това, че някои от имотите ще бъдат взети от „правилните” хора – това е така и винаги е било така”, коментира проф. Михаил Константинов, анализатор в „Галъп интернешънъл Болкан”.

„Действително апетитните имоти да се прегледат, да се види кой ги взима и дали ги взима на достойна цена. Сега, ако цената, която се предлага, наистина е пазарна, нищо лошо няма да бъда взети, ако МО не ги използва”, заяви още проф. Константинов.

Емилия Милчева коментира още, че със законовите промени на практика НС отне възможността на министъра на отбраната да се разпорежда с тези имоти. „Ако МО беше обявило публично отдавна имотите с отпаднала необходимост, вероятно част от проблема щеше да бъде избегнат”, коментира журналистката. И припомни, че през годините има безвъзмездно прехвърлени имоти на общините.

Що се отнася до непрестанните сблъсъци между президент и парламент, проф. Константинов смята, че Румен Радев „няма да скочи в политическото блато преди края на мандата”. Освен това правителството ще остане, защото „няма смисъл да го сменяме с ново от същия вид”.

