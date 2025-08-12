В Първомай е арестуван турски гражданин за държане с цел разпространение на около 10 кг синтетичен канабиноид на обща стойност около 300 000 лева. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Според експерти, количеството е достатъчно за приготвянето на над половин тон от така наречения „чай за пушене“.

Окръжна прокуратура – Пловдив е привлякла като обвиняем 45-годишния мъж, временно пребиваващ у нас и живеещ в с. Плодовитово. След изтичането на 72-часовото му задържане, Окръжният съд му е наложил мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Специализираната полицейска операция е проведена на 7 август от служители на Главна дирекция „Национална полиция“ и отдел „Криминална полиция“ при ОД на МВР – Пловдив. Установено е, че обвиняемият е получил пратка от два кашона в офис на куриерска фирма, които е поставил в багажника на автомобил.

В кашоните са били открити найлонови пликове с жълтеникаво прахообразно вещество, което при полеви наркотест е реагирало на синтетичен канабиноид. Според разследването веществото е било предназначено за разпространение. В автомобила с турския гражданин е пътувал и мъж от село Крушево, който е освободен.

Редактор: Мария Барабашка