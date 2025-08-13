Съставиха акт на 18-годишния младеж, разрушил мост в Костинброд след дрифт с колата си. От общината публикуваха видео, на което се вижда как шофьорът се забива в стената на съоръжението, което е едно от най-старите в града и по думите на общината - негов символ.

При инцидента е засегнат единият парапет. Мостът е затворен за движение до извършване на укрепителни дейности и експертна оценка на щетите.

18-годишен катастрофира и разруши мост в Костинброд (ВИДЕО+СНИМКИ)

„За съжаление, дрифтирането е много популярно на наша територия. Имаме огромен проблем с тротинетките и АТВ-тата. На шофьора му е съставен акт от полицията. Надяваме се този инцидент да стресне младите и това да спре. Секунди по-рано на мястото е преминал и друг автомобил. Можеше да има сериозна катастрофа. Доколкото знаем, това не е първото ПТП, което прави младежът”, заяви в ефира на „Здравей, България” Денис Величков, старши експерт „Управление при кризи” в Община Костинброд.

