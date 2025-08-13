-
Гореща седмица: Борбата с огнената стихия у нас продължава (ОБЗОР)
-
Загинал и 6000 евакуирани заради опустошителни пожари в Испания
-
Голям пожар в Черна гора доведе до принудителна евакуация (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Пожар и експлозия в завод в Пенсилвания, има ранени
-
Пожарът край Сунгурларе отново се разпалва, евакуираха жителите на село Скала (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Дъщерята на изчезналия в Охридското езеро българин: Да ни помогнат поне да открием тялото му
Това обяви старши експерт „Управление при кризи” в града
Съставиха акт на 18-годишния младеж, разрушил мост в Костинброд след дрифт с колата си. От общината публикуваха видео, на което се вижда как шофьорът се забива в стената на съоръжението, което е едно от най-старите в града и по думите на общината - негов символ.
При инцидента е засегнат единият парапет. Мостът е затворен за движение до извършване на укрепителни дейности и експертна оценка на щетите.
18-годишен катастрофира и разруши мост в Костинброд (ВИДЕО+СНИМКИ)
„За съжаление, дрифтирането е много популярно на наша територия. Имаме огромен проблем с тротинетките и АТВ-тата. На шофьора му е съставен акт от полицията. Надяваме се този инцидент да стресне младите и това да спре. Секунди по-рано на мястото е преминал и друг автомобил. Можеше да има сериозна катастрофа. Доколкото знаем, това не е първото ПТП, което прави младежът”, заяви в ефира на „Здравей, България” Денис Величков, старши експерт „Управление при кризи” в Община Костинброд.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Габриела Винарова
Последвайте ни