Иранският президент Масуд Пезешкиан се подигра на предложението на израелския премиер Бенямин Нетаняху да помогне за преодоляване на водната криза в Иран, съобщи „Асошиейтед прес”. Държавният глава написа в X, че Израел е отказал на палестинците достъп до вода и храна и затова не може да му се има доверие.

„Режим, който лишава хората в Газа от вода и храна, казва, че ще донесе вода на Иран? МИРАЖ, НИЩО ПОВЕЧЕ", коментира Пезешкиан.

На заседание на кабинета в Техеран той заяви, че „онези, които имат измамна външност, фалшиво твърдят, че съчувстват на народа на Иран".

„Първо погледнете трудното положение на Газа и нейните беззащитни хора, особено децата, които се борят с глада, липсата на достъп до питейна вода и лекарства, обсадата на бруталния режим", посочи президентът.

Нетаняху се обърна към иранците с видеопослание във вторник, в което обеща, че Израел ще помогне за решаването на проблема с тежкия недостиг на вода в страната, след като Техеран се "освободи" от сегашното правителство, съобщиха израелски медии.

