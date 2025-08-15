Снимка: iStock/илюстративна
След спешна среща при регионалния министър са набелязани първи реални мерки
Плевен отново е на воден режим в разгара на летните жеги, като жителите на града получават вода по два часа сутрин и два часа следобед. За кризисната ситуация и търсенето на трайни решения говори областният управител Николай Абрашев в ефира на "Здравей, България".
След спешна среща при регионалния министър са набелязани първи реални мерки, потвърди Абрашев.
КЕВР започва проверки заради безводието
„Още от следващата седмица започват сондажи в Плевен, с цел бързо осигуряване на допълнителни водоизточници“, обяви той.
Сондажите ще бъдат направени в близост до помпени станции, така че при наличие на вода, тя да бъде директно включена в системата още в следващите седмици.
Паралелно с това, през септември започва частичен ремонт и подмяна на остарялата водопреносна мрежа, която не е обновявана от десетилетия. Абрашев подчерта, че именно лошото състояние на мрежата е основната причина за загуба на над 70% от водата, подавана към града.
На фона на кризата, недоволство сред гражданите предизвиква разпределението на сумите:
от над 142 млн. лева по проект за ВиК-инфраструктура, 90 млн. отиват за Кнежа, а само 30 млн. – за Плевен, въпреки че градът е десет пъти по-голям. Абрашев обясни, че проектът за Кнежа е подготвен и одобрен по-рано, затова средствата са били насочени там.
„Кметът на Кнежа си е свършил работата навреме, за разлика от Плевен, където е пропуснат целият воден цикъл“, посочи областният управител.
Според официални данни, Плевен има нужда от 700 до 800 литра в секунда, но в момента получава не повече от 400.
„Водата буквално изтича. Ако мрежата бъде подменена и загубите намалеят, режимът може да бъде сведен до минимум“, каза Абрашев.
Кризата в Плевен: Започва подмяна на водопроводите на целия град
На въпроса защо сондажите и ремонтите се предприемат едва сега, при положение че водният режим продължава вече трета година, Абрашев посочи: „Темпото не е било добро, но сега кризата налага бързи действия. Надявам се да наваксаме с правилни решения.“
Областният управител изрази надежда, че още през следващия месец първите резултати от сондажите ще облекчат режима.
Темата коментира и председателят на Българската асоциация на водите Иван Иванов.
„Ако има воден ресурс и мястото е близо до помпена станция, е възможно в рамките на една-две седмици сондажът да бъде включен в системата и да осигури водоснабдяване“, обясни Иванов.
Въпреки това, той предупреди, че на този етап става дума за проучвателен сондаж, а не за експлоатационен: „Не е ясно дали има достатъчно подземна вода, затова надеждите остават хипотетични.“
По думите му, основният проблем е системният – загубите на вода по остарялата мрежа в страната достигат средно 60%, като дори добрият пример – София – губи 40%. Европейските стандарти допускат максимум 20% загуби.
„Причината е дългогодишно подценяване на проблема. Разчитали сме, че ще завали “, заяви експертът.
Иванов критикува и остарелия начин, по който се одобряват бизнес плановете на ВиК дружествата: „Залагат се параметри, които не съответстват на реалността. При промени като поскъпването на електроенергията, плановете стават неизпълними. В резултат системата се управлява формално, без реална възвръщаемост или инвестиции.“
Целите разговори гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
