Плевен отново е на воден режим в разгара на летните жеги, като жителите на града получават вода по два часа сутрин и два часа следобед. За кризисната ситуация и търсенето на трайни решения говори областният управител Николай Абрашев в ефира на "Здравей, България".

След спешна среща при регионалния министър са набелязани първи реални мерки, потвърди Абрашев.

„Още от следващата седмица започват сондажи в Плевен, с цел бързо осигуряване на допълнителни водоизточници“, обяви той.

Сондажите ще бъдат направени в близост до помпени станции, така че при наличие на вода, тя да бъде директно включена в системата още в следващите седмици.

Паралелно с това, през септември започва частичен ремонт и подмяна на остарялата водопреносна мрежа, която не е обновявана от десетилетия. Абрашев подчерта, че именно лошото състояние на мрежата е основната причина за загуба на над 70% от водата, подавана към града.

На фона на кризата, недоволство сред гражданите предизвиква разпределението на сумите:

от над 142 млн. лева по проект за ВиК-инфраструктура, 90 млн. отиват за Кнежа, а само 30 млн. – за Плевен, въпреки че градът е десет пъти по-голям. Абрашев обясни, че проектът за Кнежа е подготвен и одобрен по-рано, затова средствата са били насочени там.

„Кметът на Кнежа си е свършил работата навреме, за разлика от Плевен, където е пропуснат целият воден цикъл“, посочи областният управител.

Според официални данни, Плевен има нужда от 700 до 800 литра в секунда, но в момента получава не повече от 400.

„Водата буквално изтича. Ако мрежата бъде подменена и загубите намалеят, режимът може да бъде сведен до минимум“, каза Абрашев.

На въпроса защо сондажите и ремонтите се предприемат едва сега, при положение че водният режим продължава вече трета година, Абрашев посочи: „Темпото не е било добро, но сега кризата налага бързи действия. Надявам се да наваксаме с правилни решения.“

Областният управител изрази надежда, че още през следващия месец първите резултати от сондажите ще облекчат режима.

Темата коментира и председателят на Българската асоциация на водите Иван Иванов.

„Ако има воден ресурс и мястото е близо до помпена станция, е възможно в рамките на една-две седмици сондажът да бъде включен в системата и да осигури водоснабдяване“, обясни Иванов.

Въпреки това, той предупреди, че на този етап става дума за проучвателен сондаж, а не за експлоатационен: „Не е ясно дали има достатъчно подземна вода, затова надеждите остават хипотетични.“

По думите му, основният проблем е системният – загубите на вода по остарялата мрежа в страната достигат средно 60%, като дори добрият пример – София – губи 40%. Европейските стандарти допускат максимум 20% загуби.

„Причината е дългогодишно подценяване на проблема. Разчитали сме, че ще завали “, заяви експертът.

Иванов критикува и остарелия начин, по който се одобряват бизнес плановете на ВиК дружествата: „Залагат се параметри, които не съответстват на реалността. При промени като поскъпването на електроенергията, плановете стават неизпълними. В резултат системата се управлява формално, без реална възвръщаемост или инвестиции.“

