Експертът по човешки ресурси и член на УС на Българската асоциация за управление на хора Стефка Танчева коментира в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS предложението родителите на деца между 8 и 12 години да могат да работят дистанционно по време на лятната ваканция. Идеята е внесена от председателя на парламентарната Социална комисия Деница Сачева и вече предизвика оживена дискусия.

„Идеята е осъществима тогава, когато работодателят има условията да осигури дистанционна работа. Там, където няма достатъчно автономност, техническа обезпеченост или спецификата на работата не го позволява, това е невъзможно“, посочи Танчева. Тя припомни, че по време на пандемията много компании вече успешно са въвели подобна практика.

Според експерта предложението може да се разшири и към други групи служители – например хора, които се грижат за възрастни или имат по-големи деца. „Може да се помисли и за професии като лекари или полицаи – за тях да се организират детски лагери или други занимания, за да имат и те възможност да се възползват от мярката. Иначе това ще остане просто един текст в кодекса“, предупреди Танчева.

Разговорът засегна и условията на труд в летните жеги. „Работата може да се окаже фатална, дори когато не си на строежа, а в офис – заради резките температурни разлики от климатизацията“, обясни тя. За работещите на открито опасността е още по-голяма: „Те трябва да ползват предпазни средства, шапки, да правят по-чести почивки, да работят в по-хладните часове и да имат постоянен достъп до питейна вода и възможности за охлаждане“, каза Танчева.

По думите ѝ работодателят по закон е длъжен да осигури питейна вода, климатизирани помещения и достатъчни почивки, както и да адаптира работното време според климатичните условия.

