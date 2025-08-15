Сблъсък между областния управител на София Стефан Арсов и общинския съветник Борис Бонев за държавните имоти на територията на Столичната община.

След като преди дни Бонев излезе с остра позиция срещу кабинета и обобщи в няколко точки защо държавните имоти са важни за София, а безконтролната им продажба определи като престъпление, днес Арсов отвърна, че "държавна собственост НЕ е за продажба, тъй като тя следва строг ред, който гарантира обществен интерес".

Според областния управител имотите се използват за задоволяване на обществени нужди – за училища, болници, спортни и културни обекти.

"Ако имотът не е зает или има нужда от модернизация, се преценява възможността за концесия или отдаване под наем за осигуряване на обществени услуги. Само когато няма интерес от наем или концесия, държавата и общината могат да пристъпят към разпоредителна сделка – продажба, замяна или друго, след обективен анализ, че имотът не е нужен за обществени функции", обясни Арсов.

По думите му ключовото е общественият интерес, после идват наемът или концесията, а едва след това – разпореждането.

"Това е управление, не масова продажба, както при предходните кабинети. Поставянето на обществеността в заблуда с твърдения за „масова продажба“ е сериозно и грубо изопачаване на Програмата. Истинската ѝ цел е прозрачност, ефективност и обществени ползи, а не сензационни политически лозунги", пише в социалната мрежа Стефан Арсов.

Припомняме, че преди дни Бонев засегна въпроса с презастрояването и нуждите на столичните общини. Той даде за пример бивши казарми, които сега са в списъка на държавата за продажба като имоти "с отпаднала необходимост". Те са с площ 50 декара. И изложи исканията на "Спаси София" - "казармите да се прехвърлят на Столична община и Общината да замени всички частни имоти в междублоковите пространства с имоти на територията на бившите казарми".

А целта, по думите му, е да бъдат спасени всички междублокови пространства в "Обеля" от застрояване, а новото строителство да се концетрира на едно място, където предварително да се изгради необходимата инфраструктура.

