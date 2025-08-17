Снимка: iStock
Младшите специалисти все по-трудно си намират работа, сочи проучване
Изкуственият интелект все още не замества работата на програмистите, но това скоро може да стане реалност. Завършилите скоро специалисти по компютърни науки все по-трудно успяват да си намерят работа, сочи проучване на Федералната резервна банка на Ню Йорк. У нас програмистите също имат притеснения за работата си.
Местната власт не успява да привлече ИТ специалисти и експерти
„Не след години, след месеци може да ни замени. Затова имам план за неутрализация на този риск - постоянно усъвършенстване и развиване на набора от умения, които притежавам, и ги ползвам на дневна база”, каза програмистът Християн Даскалов.
Християн е програмист от 17 години. Въпреки бързото развитие на изкуствения интелект, той се надява, че може да послужи в работата му.
„Моята професия е много свързана с киберсигурността и изкуственият интелект е добре дошъл за мен и моите колеги”, посочи той.
Специалисти в сферата на човешките ресурси обаче вече забелязват спад в търсенето на млади програмисти.
„Заради ефекта на AI технологиите в момента имаме много по-малко възлагане на работа за младши специалисти, за хора, които са или с много малък, или без опит. Предлагането е намаляло, тъй като AI технологиите в момента са на едно ниво, на което редица от функциите се извършват от младши специалисти”, обясни Християн Петков, оперативен директор на сайт за подбор на кадри.
Според Светлин Наков, който е създател на Софтуерен университет и вдъхновител на много млади хора, все още няма притеснения за програмистите.
Най-малко застрашените професии от изкуствения интелект: Миячи на съдове, строители и масажисти
„За момента Al е помощник, не е заместител. Той ни дава възможност да сме по-ефективни. Няколко авторитетни изследвания показват, че изкуственият интелект вдига продуктивността на софтуерните инженери на средно 20% при по-лесни проекти, а пък при по-сложни проекти намалява продуктивността”, смята програмистът.
Стажант-репортер: Пресиана МоноваРедактор: Дарина Методиева
