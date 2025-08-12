Общините в България срещат сериозни затруднения при привличането на ИТ специалисти и кадри с висока експертиза. На заседание на Съвета за административна реформа, ръководено от вицепремиера Атанас Зафиров, бяха обсъдени проблеми с над 20-годишна давност и необходимостта от актуализиране на методиката за изчисляване на заплатите.

Съветът за административна реформа (САР) постави във фокуса на обсъждане дългогодишни проблеми, с които се сблъскват общините.

На редовното заседание бяха разгледани доклади от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), съобщи правителствената информационна служба. В тях от НСОРБ настояват за промени в стандартите за делегираните от държавата дейности, актуализация на Методиката за изчисляване на средствата за заплати по групи общини и подобрения, свързани с труда на органите на изпълнителната власт.

В хода на дискусията стана ясно, че методиката за изчисляване на средствата за заплати датира от 2004 г. и вече 21 години не е променяна. Като сериозно предизвикателство за местната власт бе изтъкнато привличането на ИТ специалисти и кадри с висока експертиза.

Беше докладван и напредъкът на работната група, която анализира законодателната рамка, свързана с въведения от юни тази година единен електронен трудов запис, поддържан от Националната агенция за приходите (НАП). Припомняме, че от лятото хартиената трудова книжка бе заменена с електронна.

По време на заседанието беше поискано работната група да продължи дейността си, като в нея бъдат включени и представители на Националния статистически институт (НСИ), за които информацията от електронния трудов запис е също важна.

Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ, благодари за бързата реакция на представителите на САР, които насочиха вниманието към проблеми с повече от 20-годишна история.

Редактор: Мария Барабашка