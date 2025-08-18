Има ли риск от екокатастрофа след жп катастрофата край симеоновградското село Пясъчево? В петък товарен влак с 34 вагона с дизелово гориво дерайлира, а цистерните се запалиха.

Започна възстановяването на близо 100 метра от железния път, който липсва. От НКЖИ се ангажираха до вторник жп линията, по която пътуват само товарни композиции, да бъде напълно възстановена.

Товарен влак с дизелово гориво пламна край Симеоновград (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Ние, като компетентна институция, ще задействаме процедурата по Закона за отговорността за отстраняване на екологични щети. Случаят попада в приложното поле за транспортиране на опасни товари по смисъла на закона за жп транспорта. Още днес ще инициираме тази процедура, като възложим на акредитирана лаборатория да вземе почвени проби. В момента, в който се установи причината за този инцидент и се установи причинителят, ние ще започнем да възлагаме почистване на почвата, отстраняване, мониторинг върху нея”, обясни директорът на РИОСВ – Хасково Тонка Атанасова. По думите ѝ санкцията се изчислява на база количеството замърсяване на околната среда.

Според първите наблюдения дизеловото гориво не е навлязло много в нивите. Останало е по-скоро в сервитута на жп линията.

