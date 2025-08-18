Вече над 100 огнища на шарка са регистрирани само в област Пловдив, а фермери губят цели стада. Какво е да останеш не просто без поминък, а без нещо, което си градил цял живот?

Един от фермерите с подобна съдба е Мария Петракова от село Войсил. За дни тя остана без нито една овца, след като сама регистрира първото си заразено животно. С ясното съзнание, че ще загуби стадото си следва инструкциите на властите, за да предпази други стопани.

Удължават мерките против шарката по овце и кози в Пловдивско

„Живот в оборите няма. Аз ще ги напълня отново, когато Българската агенция по безопасност на храните ми разреши. Започването отначало е много трудно. От 18 години аз селектирах моето стадо”, казва Мария.

Тя предупреди колегите си, че заразата се разпространява много бързо. „Не рискувайте да ги криете или да ги лекувате сами”, препоръча фермерката. Според Мария Петракова за да се предотврати подобна трагедия в бъдеще, трябва хората да се променят. Тя вече е получила обезщетение от държавата по 200 лв. на животно.

