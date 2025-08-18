-
Ясни са резултатите от проверката на автошколата, в която се е обучавал шофьорът, врязал се в автобус
-
Кандидатурата на Мария Филипова за заместник-омбудсман беше внесена в парламента
-
Нов вид хакерска атака застрашава потребителите чрез съобщения от името на социална мрежа
-
Спасители: При червен флаг и риск за живота ни не сме длъжни да вадим удавници
-
Протест срещу безводието в центъра на Плевен
-
Фермери губят цели стада заради шарката по овцете и козите
Гледайте цялата емисия
Редактор: Методи Георгиев
Последвайте ни