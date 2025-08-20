„Ние сме балансирани откъм вода, главно от снеготопенето. Язовирите се пълнят от това. Тези кратки, проливни дъждове не вършат работа. Затова трябват сондажи и каптажи. 1,2 милиарда бях оставил преди 5-6 години във ВиК сектора. Асен Василев ги взе и ги даде за пенсии. Това беше решението. Но аз се надявам, че сега правителството ще вземе спешни решения”. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Пловдив .

От ПП отговориха на твърденията му в изпратена до медиите позиция.

„Проблемът е сериозен и засяга всички - Цяла България страда от липса на вода", пишат от ПП. И добавят, че вече има готов план.

„Още в края на миналата година, по инициатива на ПП-ДБ, беше създадена специална комисия, която проучи проблема и написа конкретен план с ясни стъпки за решение. Този план е готов от месец юли, но все още не е приет за изпълнение. Въпросът е: защо да свикваме извънредна парламентарна комисия, когато вече имаме готово решение?”, се казва в позицията.

От ПП питат и кой е трябвало да реши проблема. „Управлението на водния сектор е работа на правителството. Парламентът може да даде указания и да контролира, но не може директно да строи язовири и да поправя тръби", пишат от ПП.

Безводието в Плевен: Кризисен щаб ще решава проблемите с ВиК инфраструктурата

„Какво стана с парите досега? За водната инфраструктура са похарчени огромни суми - над 500 милиона лева само за ремонти на язовири, които така и не са направени. Строени са язовири без тръби, които да доставят вода до тях. Давани са милиони за тръбопроводи, които от години не могат да бъдат узаконени. Въпреки всичко това, България остава на челно място в Европа по население във воден режим", заявяват от ПП.

От там казват, че в бюджета за 2025 година не са отпуснати средства за справяне с безводието.

„Предложенията за финансиране на най-засегнатите райони бяха отхвърлени. Как ще се решава проблем без финансиране?", питат още от партията. Според тях има две възможности - да се свика извънредна парламентарна комисия, която да възложи отново да се проучва проблема или да се приеме готовият доклад от юли и да започне неговото изпълнение.

Коалицията ПП-ДБ внася в парламента проект за решение и гласуване в пленарна зала на Доклада на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства за проблемите с безводието и задължава изпълнителната власт да започне да изпълнява мерките от доклада на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства за проблемите с безводието.

