Спортни новини (21.08.2025 - обедна)
Експерт за водната криза у нас: Климатът ни придобива гръцки черти
Експерт: За пълноценна почивка са нужни 14 дни отпуск, най-добре месец
Социалното министерство дава 14 млн. лева за техника и екипировка за доброволци при бедствия
Не са открити нарушения в „Майчин дом” след сигнала за обиди и шамари
Санкционираха фирмата за надзор, позволила цял блок в Свищов да остане без парапети на балконите (СНИМКИ)
Шестокласници донесоха на България злато в отборното състезание
Пореден успех за България - ученици от пет училища се завърнаха у дома след математическа олимпиада във Виетнам. Младите ни математици се връщат с общо шест купи, осем сребърни и четири бронзови медала.
Тази година учениците от Софийската математическа гимназия грабнаха най-много медали. В отборното състезание групата на шестокласниците победиха противниците си и извоюва златото.
Националният ни отбор по дебати замина за Световното първенство в Панама
Децата разказват, че въпреки трудностите и нуждата от комплексна подготовка за подобен форум, те изпитват задоволство от постигнатото.Редактор: Цветисиана Костова
