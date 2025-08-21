Пореден успех за България - ученици от пет училища се завърнаха у дома след математическа олимпиада във Виетнам. Младите ни математици се връщат с общо шест купи, осем сребърни и четири бронзови медала.

Тази година учениците от Софийската математическа гимназия грабнаха най-много медали. В отборното състезание групата на шестокласниците победиха противниците си и извоюва златото.

Децата разказват, че въпреки трудностите и нуждата от комплексна подготовка за подобен форум, те изпитват задоволство от постигнатото.

Редактор: Цветисиана Костова