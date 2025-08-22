Снимка: iStock
Водещата версия е личен мотив
Студентът, който беше задържан като предполагаем извършител на убийството в Първомай, се изправя пред съда в Пловдив. Магистратите ще трябва да решат дали има достатъчно доказателства срещу него, за да го оставят в ареста.
Убиецът от Първомай направил частични самопризнания
От данните до момента стана ясно, че 21-годишният мъж е бивш приятел на дъщерята на жертвата. Той влязъл в семейния им дом през нощта, докато съпругът на убитата бил на нощно дежурство в полицията.
Предполага се, че мотивът за нападението е изцяло личен.Редактор: Методи Георгиев
