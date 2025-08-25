Снимка: Димитър Иванов, NOVA
Причината е завръщането на турски граждани в Западна Европа
Oстава интензивен трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" за влизане в България. Причината е заввръщането на хиляди турски граждани в Западна Европа след ваканция в родината си.
Огромни опашки на „Капитан Андреево” за влизане в България
Преминаването на автомобилите отнема между 3 и 5 часа. Впоследствие голяма част от този трафик се отправя към ГКПП „Калотина”, където задръстванията изглеждат по същия начин.
Освен засилен трафик на изхода от България, се образуват опашки и на влизане у нас от Сърбия, сочат данните на "Гранична полиция".Редактор: Методи Георгиев
