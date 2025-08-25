Oстава интензивен трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" за влизане в България. Причината е заввръщането на хиляди турски граждани в Западна Европа след ваканция в родината си.

Огромни опашки на „Капитан Андреево” за влизане в България

Преминаването на автомобилите отнема между 3 и 5 часа. Впоследствие голяма част от този трафик се отправя към ГКПП „Калотина”, където задръстванията изглеждат по същия начин.

Освен засилен трафик на изхода от България, се образуват опашки и на влизане у нас от Сърбия, сочат данните на "Гранична полиция".

Редактор: Методи Георгиев