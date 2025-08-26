Най-добрият български тенисист - Григор Димитров, говори за първи път подробно след драматичното оттегляне от Уимбълдън заради контузия. Той получи травмата при 2:0 сета в четвъртия кръг срещу водача в световната ранглиста Яник Синер.

Пред журналисти Димитров сподели, че няма да избързва със завръщането си на корта и на този етап възстановяването му отнема повече време от очакваното:

"Възстановяването е по-дълго, отколкото очаквах, но в същото време и аз не избързвам със завръщането си на корта. Винаги съм се опитвал да бъда в оптимална форма и съм се стремял да се представям възможно най-добре".

Григор добави пред изданието, че ключовият момент са били часовете след случилото се, когато плакал в съблекалнята, но след това станал и продължил напред:

"Не искам да мисля за случилото се тогава, защото е много болезнен момент. Физическата болка не ме притесняваше толкова, а по-скоро психологическият аспект на нещата. Беше нереално. Спомням си, че веднага след като получих контузията, отидох в съблекалнята и плаках с глас няколко часа. След това съзнанието ми изцяло се промени. Станах, изкъпах се и вече мислех само за това да се концентрирам върху възстановяването".

