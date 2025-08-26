Трима души са пострадали тази нощ при палеж на къща в село Сушица, община Стражица.

Малко преди това е възникнал семеен скандал, при който 20-годишният син е залял с бензин и подпалил стаята, в която са били родителите му.

Братът е подал сигнал на спешния телефон 112 и започнал да гаси. Два противопожарни екипа от Стражица са се отзовали и са потушили пожара.

В огъня е пострадала 45-годишна жена, която е с по-леки наранявания във великотърновската болница. 45-годишният баща и 22-годишният брат са с по-сериозни изгаряния и са настанени за лечение в русенска болница.

За инцидента се води разследване за умишлен палеж. Подпалвачът е задържан за 24 часа, предстои да му бъде повдигнато обвинение.

