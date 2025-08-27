Снимка: iStock
-
Сексуални контакти с ученичка: Защо в хостела, в който учителят е завел детето, не са подали сигнал
-
Стилияна Николова: Гимнастиката е моята работа, но и любовта ми
-
Кризисен щаб заседава в Тутракан заради черния леопард
-
Жители на великотърновско село на протест заради интензивния трафик на камиони
-
Управленски грешки, суша, кражби или инфраструктура: На какво се дължи безводието
-
Мъжът, който твърди, че е отвлечен и бит от Васил Михайлов: Искаше да му се плаща "такса спокойствие"
Практиките в Западна Европа коментира Владимир Тодоров от Асоциация на пострадалите при катастрофа
Темата за пътния травматизъм и практиките в Западна Европа коментира Владимир Тодоров от Асоциация на пострадалите при катастрофа в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.
Тодоров посочи, че участващите в гонките в София са пътни хулигани. Той обясни, че в закона има възможност те да бъдат съдебно преследвани – могат да бъдат лишени от свобода за срок до три години.
„Явно има нежелание за справяне с проблема”, допълни експертът.
С 1.44 промила и над 100 км/ч: Шофьор се вряза в блок в София (ВИДЕО)
Той коментира още практиките в Западна Европа.
♦ За тези, които карат с шумни мотори, в западните държави има поставени радари за шум.
♦ За младите водачи на автомобили, в държави като Италия, Франция, Великобритания, има рестрикции - първите три години нямат право да управляват мощен автомобил.
Тодоров допълни, че лично той ще предложи това да влезе и в българското законодателство.
По темата за употребата на наркотици от шофьори, той посочи, че резултатите на кръвните проби по принцип се бавят.
„Обещаха ни да имаме шест лаборатории, а сега имаме само две. Пробите се бавят между 6 и 12 месеца”, допълни експертът.
Повече по темата гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни