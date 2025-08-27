Темата за пътния травматизъм и практиките в Западна Европа коментира Владимир Тодоров от Асоциация на пострадалите при катастрофа в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

Тодоров посочи, че участващите в гонките в София са пътни хулигани. Той обясни, че в закона има възможност те да бъдат съдебно преследвани – могат да бъдат лишени от свобода за срок до три години.

„Явно има нежелание за справяне с проблема”, допълни експертът.

Той коментира още практиките в Западна Европа.

♦ За тези, които карат с шумни мотори, в западните държави има поставени радари за шум.

♦ За младите водачи на автомобили, в държави като Италия, Франция, Великобритания, има рестрикции - първите три години нямат право да управляват мощен автомобил.

Тодоров допълни, че лично той ще предложи това да влезе и в българското законодателство.

По темата за употребата на наркотици от шофьори, той посочи, че резултатите на кръвните проби по принцип се бавят.

„Обещаха ни да имаме шест лаборатории, а сега имаме само две. Пробите се бавят между 6 и 12 месеца”, допълни експертът.

