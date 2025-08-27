Десет последователни дни с рекордни температури над 35°C отбелязаха в Токио. За това съобщи националната метеорологична служба. На този фон страната регистрира и най-горещите месеци юни и юли в историята си.

Според учени е налице възможност горещите вълни, идващи вследствие на климатичните промени, да стават все по-интензивни и чести в целия свят. Страната на изгряващото Слънце не прави изключение.

Това е първият път от началото на проучванията през 1875 г., когато се регистрира такава поредица, съобщи Японската метеорологична агенция, цитирана от АФП. Според експертите днес е десетият от поредицата рекордно горещи дни. Това се случи, след като град на северния остров Хокайдо беше залят от рекордно количество дъждове на 26 август.

В рамките на 12 часа в Тойотоми е отчетено количество валеж, паднало на територията на района, по-голямо от месечното за август. Междувременно в западната префектура Ямагучи близо 400 домакинства в град Хаги бяха призовани да се евакуират поради високия риск от свлачища.

Тази година Япония преживя най-горещите юни и юли от началото на събирането на данни през 1898 г., а през август страната регистрира най-високата температура в историята си, като градусите достигнаха до 41,8 °C в централния град Исесаки. Японските власти призоваха гражданите да търсят убежище, прохладни места за отдих, както и климатизирани помещения през лятото, за да се предпазят от топлинен удар.

Възрастните хора в Япония, която през миналата година беше сред страните с най-възрастно население в света, са особено изложени на риск. Според Агенцията за пожарна безопасност и управление на бедствия на страната за миналата седмица над 8400 души са хоспитализирани поради оплаквания, причинени от горещините. 12 от тях са починали.

