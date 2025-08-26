Японските власти публикуваха компютърно генерирани видеоклипове, изобразяващи изригването на свещената планина Фуджи и опустошителния ефект, който то може да има върху един от най-гъсто населените райони в света. Те са напомняне за това, което дори японците, съзнаващи бедствията, лесно забравят - че най-големият град в света е в обсега на голям и силно активен вулкан.

„Моментът може да настъпи без предупреждение“, се твърди във филма, създаден с генеративен изкуствен интелект от общината на Токио. „Тъй като не знаем кога планината Фуджи ще изригне и ще ни покрие с вулканична пепел, за да защитим себе си и близките си, трябва да се въоръжим с факти“, твърдят властите.

Филмът показва уплашена жена, която покрива лицето си с ръце, докато наблюдава сив облак с форма на гъба, издигащ се над планината на екран в квартал „Шибуя” в Токио. Планината Фуджи е на около 100 километра от центъра на Токио, в който, заедно с предградията, има население от 37 милиона души.

През март експертна група заяви, че пълномащабно изригване може да генерира 490 милиона кубически метра пепел - около десет пъти повече от количеството отломки, създадени от опустошителното земетресение и цунами през 2011 г. Вулканичната пепел от такава експлозия може да достигне Токио за малко повече от час.

Освен че затъмняват небето, острите частици пепел могат да навредят на очите и белите дробове. „Вулканичната пепел е съставена от фини, назъбени частици“, предупреждава видеото. „Нейните уникални качества представляват много опасности за здравето и обществото“, се добавя в клипа.

Големи количества пепел биха блокирали превозни средства и машини, както и потенциално биха запушили канализацията. Ако по време на изригването вали дъжд, пепелта би причинила късо съединение на електрическите проводници, което може да доведе до цялостно спиране на тока, повреда на метрото и водните помпи.

Обикновените автомобили с двуколесно задвижване биха били безполезни, ако количеството пепел надвиши 10 см или 3 см при дъжд. Голяма част от обществения транспорт би се повредил и водата би могла да се замърси. Жителите на Токио бяха посъветвани да се запасят с провизии за три дни в подготовка за изригване.

През вековете планината Фуджи се е превърнала в художествена икона, религиозен обект за шинтоистката религия и международна туристическа атракция. Местните власти започнаха дори да начисляват входна такса от 4000 йени (24 евро), за да обезкуражат туристите. Склоновете са затрупани с боклуци, човешки отпадъци и задръстени от пешеходци.

Най-голямото и най-скорошно изригване е през 1707 г. и изхвърля 850 милиона кубически метра камъни, пясък, пепел и черен дим за 16 дни. Оттогава селата около планината са се превърнали в средно големи градове, а Токио и сателитните градове Йокохама и Кавасаки са се слели в един от най-големите мегаполиси в света.

Във видеоклипа Тошицугу Фуджии от Изследователския институт за планината Фуджи предупреждава, че изригването е неизбежно. „Планината Фуджи е била много активен вулкан. Средно е изригвала на всеки 30 години. Фактът, че през последните повече от 300 години е останала много тиха, е необичаен. Следващото изригване може да се случи по всяко време“, казва той.