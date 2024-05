Черната бариера, изградена в градчето Фуджикавагучико, за да скрие гледката към планината Фуджи за твърде многотo туристи, ще бъде сменена. Причината са множеството дупки, направени от посетителите, които искат да се порадват и да снимат гледката, предаде агенция „Киодо”, като се позова на кмета на града.

Новата бариера ще бъде изградена от по-здрав материал и вероятно ще бъде синя или зелена, тъй като черното има "негативен имидж", посочи Хидеюки Ватанабе на пресконференция.

Бариерата беше поставена на 21 май, за да попречи на туристите да се струпват на определено място в града, но още на следващия ден в нея беше открита дупка, а след дни - още няколко.

One week after a giant barrier was mounted to keep unruly tourists away from a Mount Fuji photo spot, people have already poked holes in it https://t.co/qHK0cOoR6u