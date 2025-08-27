-
Пожар в болницата в Хасково, евакуираха пациенти (ВИДЕО+СНИМКИ)
Пожар наложи евакуацията на блок в столичния квартал „Стрелбище“
С 1.44 промила и над 100 км/ч: Шофьор се вряза в блок в София (ВИДЕО+СНИМКА)
След инцидента с електрическо колело: Състоянието на детето от Арчар се подобрява
Кметът на Сапарева баня разпореди проверка след бягството на две братчета от детска градина
Братчета избягаха от детска градина в Сапарева баня. Директорката: Семейството е проблемно
Кадри от боя се разпространяват в социалните мрежи
Бой в един от търговките центрове в София. На видео, което се разпространява в социалните мрежи, се вижда свадата между три жени, в която се включват и мъже. Всичко това се случва пред очите на посетителите, сред които има и немалко деца.
